Шольц прокомментировал гарантии ЕС для Украины после перемирия

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз планирует гарантировать сильную армию Украине после перемирия с Россией. В частности, он прокомментировал временное перемирие по плану президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом канцлер сказал во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 20 марта, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Канцлер Германии отметил, что ЕС имеет целью гарантировать сильную армию для Украины после перемирия с РФ.

Кроме того, он добавил, что временное перемирие по плану Зеленского выглядит вполне реальным. По его словам, это связано с последними разговорами между Трампом и Путиным, а также диалогом Зеленского с президентом США.

"Для нас является ключевым, чтобы Украина оставалась невзвешенным, суверенным, демократическим (Государством, — ред.). И продолжала путь в ЕС и имела сильную армию после мира. Это то, что мы должны гарантировать. И сейчас это включает возможность перемирия на основе предложений президента Зеленского. Теперь есть первый шаг, который кажется возможным, учитывая результаты разговора между российским и американским президентами. Но это должно стать реальностью, и это должно закончиться, когда прекращение огня действительно вступит в силу. Поэтому для нас важно продолжать решительно поддерживать Украину, которая является союзником и другом Европейского Союза", — подчеркнул Шольц.

Кроме того, канцлер заявил, что почти все страны НАТО, включая Германию, готовы тратить два процента валового внутреннего продукта на оборону. Сейчас вопрос в том, как это реализовать и начать изменения.

Напомним, 14 марта Фридрих Мерц анонсировал военную помощь Украине на 3 млрд евро.