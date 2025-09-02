Шмигаль зустрівся зі Старшим представником НАТО — про що говорили

Денис Шмигаль з Патріком Тернером. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

В Україні відбулася важлива зустріч Міністра оборони України Дениса Шмигаля зі Старшим представником НАТО Патріком Тернером. Під час зустрічі обговорили низку питань, пов’язаних із підтримкою нашої країни у сфері оборони та безпеки.

Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, 2 вересня.

Реклама

Читайте також:

НАТО та Україна обговорили дрони та ракети для оборони

Представник України подякував країнам та керівництву Альянсу за допомогу, зокрема за запуск механізму PURL спільно зі США. Ця ініціатива вже продемонструвала свою ефективність: союзники профінансували закупівлю американської зброї для України на суму 2 млрд доларів.

У ході переговорів також обговорювали довгострокову підтримку в межах PURL, залучення нових учасників та збільшення внесків, що є критично важливим для отримання озброєння для Сил оборони.

Особливу увагу приділили забезпеченню пріоритетних потреб української армії. До кінця року Україні необхідно близько 6 млрд доларів для закупівлі ключових типів безпілотного озброєння: FPV-дронів, дронів-перехоплювачів, далекобійних безпілотників та ракет.

Також обговорили підтримку українських виробників у межах програм Build in Ukraine та Build with Ukraine. Наголошувалося на міцній промисловій кооперації з країнами НАТО та значних перспективах її розвитку.

У контексті безпеки обговорили формування дієвих гарантій за участі Коаліції охочих, а також кроки для забезпечення тривалого миру та недопущення повторної агресії Росії.

Україна та НАТО обговорили довгострокову військову підтримку та PURL. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

НАТО та Україна обговорили дрони та ракети для оборони. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Нещодавно Міністр оборони України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

Раніше Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Литва розпочинають новий етап оборонної співпраці, зосереджений на спільному виробництві військової продукції.