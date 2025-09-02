Видео
Главная Новости дня Шмыгаль встретился со Старшим представителем НАТО — итоги

Шмыгаль встретился со Старшим представителем НАТО — итоги

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 20:47
Шмыгаль встретился со Старшим представителем НАТО - о чем говорили
Денис Шмыгаль с Патриком Тернером. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

В Украине состоялась важная встреча Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля со Старшим представителем НАТО Патриком Тернером. Во время встречи обсудили ряд вопросов, связанных с поддержкой нашей страны в сфере обороны и безопасности.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 2 сентября.

Читайте также:

Шмыгаль встретился со Старшим представителем НАТО — итоги - фото 1

НАТО и Украина обсудили дроны и ракеты для обороны

Представитель Украины поблагодарил страны и руководство Альянса за помощь, в частности за запуск механизма PURL совместно с США. Эта инициатива уже продемонстрировала свою эффективность: союзники профинансировали закупку американского оружия для Украины на сумму 2 млрд долларов.

В ходе переговоров также обсуждали долгосрочную поддержку в рамках PURL, привлечение новых участников и увеличение взносов, что является критически важным для получения вооружения для Сил обороны.

Особое внимание уделили обеспечению приоритетных потребностей украинской армии. До конца года Украине необходимо около 6 млрд долларов для закупки ключевых типов беспилотного вооружения: FPV-дронов, дронов-перехватчиков, дальнобойных беспилотников и ракет.

Также обсудили поддержку украинских производителей в рамках программ Build in Ukraine и Build with Ukraine. Отмечалось крепкой промышленной кооперации со странами НАТО и значительных перспективах ее развития.

В контексте безопасности обсудили формирование действенных гарантий с участием Коалиции желающих, а также шаги для обеспечения длительного мира и недопущения повторной агрессии России.

Шмыгаль встретился со Старшим представителем НАТО — итоги - фото 2
Украина и НАТО обсудили долгосрочную военную поддержку и PURL. фото: Telegram Дениса Шмыгаля
Шмыгаль встретился со Старшим представителем НАТО — итоги - фото 3
НАТО и Украина обсудили дроны и ракеты для обороны. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Недавно Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Литва начинают новый этап оборонного сотрудничества, сосредоточенный на совместном производстве военной продукции.

Денис Шмыгаль НАТО оружие военная помощь война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
