Шмигаль розповів лідерам ЄС про наслідки останньої атаки РФ

Шмигаль розповів лідерам ЄС про наслідки останньої атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 16:37
Шмигаль звернувся до міністрів оборони ЄС
Глава Міноборони України Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль/Facebook

У п'ятницю, 29 серпня, Міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся до міністрів оборони Європейського Союзу. Глава оборонного відомства розповів про наслідки останнього масованого удару РФ по Україні 28 серпня.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

Шмигаль звернувся до міністрів оборони ЄС

"Мав честь звернутися онлайн до європейських колег під час засідання міністрів оборони ЄС під головуванням Високої представниці ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас", — повідомив глава Міноборони.

А також додав, що насамперед поінформував про наслідки російських обстрілів в ніч проти 28 серпня. Він зазначив, що 23 людини загинуло, серед них четверо дітей. Більше ніж 100 постраждалих. "Це те, що Росія називає "готовністю до миру".

Крім того, під час розмови з європейськими лідерами Шмигаль закликав партнерів робити разом з Україною все для завершення війни та досягнення тривалого й справедливого миру.

"Ми маємо прискорювати роботу над справжніми гарантіями безпеки, зокрема в межах Коаліції охочих", — наголосив очільник оборонного відомства України.

Шмигаль виокремив п’ять пріоритетів:

  • Оснащення Збройних Сил України;
  • Постачання зброї за механізмом PURL;
  • Створення ефективної архітектури майбутніх гарантій безпеки для України, де кожна країна-партнер зробить свій чіткий внесок;
  • Навчання українських військових;
  • Оборонно-промислова інтеграція.

"Наголосив на необхідності посилення санкцій та конфіскації російських активів. Це дієві елементи геополітичного та економічного тиску на агресора. Дякую країнам ЄС за солідарність та готовність допомагати на шляху до справедливого та тривалого миру", — резюмував міністр.

ЄС допомога
Скриншот повідомлення Шмигаля/Facebook

Нещодавно Міністр оборони України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

Раніше Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Литва розпочинають новий етап оборонної співпраці, зосереджений на спільному виробництві військової продукції.

Денис Шмигаль Європейський союз Міноборони ЗСУ війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
