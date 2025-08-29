Шмыгаль рассказал лидерам ЕС о последствиях последней атаки РФ
В пятницу, 29 августа, Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился к министрам обороны Европейского Союза. Глава оборонного ведомства рассказал о последствиях последнего массированного удара РФ по Украине 28 августа.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.
Шмыгаль обратился к министрам обороны ЕС
"Имел честь обратиться онлайн к европейским коллегам во время заседания министров обороны ЕС под председательством Высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас", — сообщил глава Минобороны.
А также добавил, что прежде всего проинформировал о последствиях российских обстрелов в ночь на 28 августа. Он отметил, что 23 человека погибли, среди них четверо детей. Более 100 пострадавших. "Это то, что Россия называет "готовностью к миру".
Кроме того, во время разговора с европейскими лидерами Шмыгаль призвал партнеров делать вместе с Украиной все для завершения войны и достижения длительного и справедливого мира.
"Мы должны ускорять работу над настоящими гарантиями безопасности, в частности в рамках Коалиции желающих", — подчеркнул глава оборонного ведомства Украины.
Шмыгаль выделил пять приоритетов:
- Оснащение Вооруженных Сил Украины;
- Поставка оружия по механизму PURL;
- Создание эффективной архитектуры будущих гарантий безопасности для Украины, где каждая страна-партнер сделает свой четкий вклад;
- Обучение украинских военных;
- Оборонно-промышленная интеграция.
"Подчеркнул необходимость усиления санкций и конфискации российских активов. Это действенные элементы геополитического и экономического давления на агрессора. Спасибо странам ЕС за солидарность и готовность помогать на пути к справедливому и прочному миру", — резюмировал министр.
Недавно Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.
Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Литва начинают новый этап оборонного сотрудничества, сосредоточенный на совместном производстве военной продукции.
