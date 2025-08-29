Видео
Главная Новости дня Шмыгаль рассказал лидерам ЕС о последствиях последней атаки РФ

Шмыгаль рассказал лидерам ЕС о последствиях последней атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 16:37
Шмыгаль обратился к министрам обороны ЕС
Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль/Facebook

В пятницу, 29 августа, Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился к министрам обороны Европейского Союза. Глава оборонного ведомства рассказал о последствиях последнего массированного удара РФ по Украине 28 августа.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

Читайте также:

"Имел честь обратиться онлайн к европейским коллегам во время заседания министров обороны ЕС под председательством Высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас", — сообщил глава Минобороны.

А также добавил, что прежде всего проинформировал о последствиях российских обстрелов в ночь на 28 августа. Он отметил, что 23 человека погибли, среди них четверо детей. Более 100 пострадавших. "Это то, что Россия называет "готовностью к миру".

Кроме того, во время разговора с европейскими лидерами Шмыгаль призвал партнеров делать вместе с Украиной все для завершения войны и достижения длительного и справедливого мира.

"Мы должны ускорять работу над настоящими гарантиями безопасности, в частности в рамках Коалиции желающих", — подчеркнул глава оборонного ведомства Украины.

Шмыгаль выделил пять приоритетов:

  • Оснащение Вооруженных Сил Украины;
  • Поставка оружия по механизму PURL;
  • Создание эффективной архитектуры будущих гарантий безопасности для Украины, где каждая страна-партнер сделает свой четкий вклад;
  • Обучение украинских военных;
  • Оборонно-промышленная интеграция.

"Подчеркнул необходимость усиления санкций и конфискации российских активов. Это действенные элементы геополитического и экономического давления на агрессора. Спасибо странам ЕС за солидарность и готовность помогать на пути к справедливому и прочному миру", — резюмировал министр.

ЄС допомога
Скриншот сообщения Шмыгаля/Facebook

Недавно Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Литва начинают новый этап оборонного сотрудничества, сосредоточенный на совместном производстве военной продукции.

Денис Шмыгаль Европейский союз Минобороны ВСУ война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
