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Шмигаль презентував Стратегію інноваційного розвитку України на сім років

14 грудня 2023 16:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Шмигаль презентував Стратегію інноваційного розвитку України на сім років
Денис Шмигаль, Михайло Федоров та Олена Шуляк на заході. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Кілька українських урядових відомств спільно напрацьовують Стратегію інноваційного розвитку держави до 2030 року. Програма планується запровадитись протягом семи років. 

Про це під час свого виступу на презентації Глобальної інноваційної візії України заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Інновації — це рушій, який робить економіку передовою, конкурентною, здатною долати будь-які виклики", — сказав політик.

Шмигаль презентував Стратегію інноваційного розвитку України на сім років
Виступ Дениса Шмигаля. Джерело: соцмережі

За словами прем'єра, основні цілі проєкту позитивно вплинуть на посилення армії, подолання корупції та бюрократії, реабілітація військових, освіта дітей з акцентом на реалії, зріст економіки, а також сприяння та підтримка урядом бізнесу.

Шмигаль презентував Стратегію інноваційного розвитку України на сім років
Виступ Михайла Федорова. Джерело: соцмережі

Стратегія, як заявив політик, ґрунтується на двох принципах:

  • допомога науково-дослідницьким підрозділам, передовим стартапам та технокомпаніям задля розвитку української екосистеми інновацій, та взаємообмін ідеями між фахівцями різних кваліфікацій;
  • багатостороння державна політика підтримки інновацій: від дерегуляції до національних програм;
  • стимуляція інновацій та розвиток технологій для розв'язання нагальних проблем сучасності та майбутнього.

Для цього уряд вже підготував низку відповідних документів.

"Головне — зняти бюрократичні перепони, які сковують ініціативу. Створити конкурентний ринок, де кожен, хто має талант і хист, зможе реалізувати свій бізнес-проєкт та зробити внесок в економічне зростання", — наголосив голова українського уряду.

Додатково наголошується, що програму створено за ініціативою Міністерства цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти та науки за підтримкою проєкту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України".

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна. Також голова уряду розповів про ситуацію в енергосистемі України, та закликав українців економити електрику. 

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