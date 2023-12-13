Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна arrow

Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна

13 грудня 2023 12:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Попри війну Україна готує матрицю реформ разом з іноземними партнерами, яка охопить усі сфери: від економіки та цифровізації до верховенства права та освітньої реформи. Це допоможе нашій державі стати на європейський шлях.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відкриття Регулярного міністерського засідання ОЕСР: Тиждень Євразії 2023. 

Читайте також:

Нові реформи в України

Шмигаль розповів, що разом з партнерами Україна готує цілу матрицю реформ. Це вичерпні аналітичні дані щодо всіх реформаторських зобов’язань, які взяла на себе Україна.

"Це чітка дорожня карта, яка включає ключові реформи українського Уряду, а також рекомендації та пропозиції від наших міжнародних партнерів. Зокрема, бенчмарки МВФ, рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР та план реформ в рамках 4-річної ініціативи ЄС Ukraine Facility, який зараз напрацьовується", — йдеться у повідомленні. 

Прем'єр наголосив, що матриця реформ охопить усі сфери: від економіки та цифровізації до верховенства права та освітньої реформи.

null

Нагадаємо, що Україні як державі-кандидатці на вступ до Європейського союзу необхідно тверезо розуміти обсяг завдань щодо протидії корупції і працювати на перспективу. Наша держава вже створила інституції для боротьби з корупцією, але перебуває ще на початку цього шляху. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі