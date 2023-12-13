Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Попри війну Україна готує матрицю реформ разом з іноземними партнерами, яка охопить усі сфери: від економіки та цифровізації до верховенства права та освітньої реформи. Це допоможе нашій державі стати на європейський шлях.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відкриття Регулярного міністерського засідання ОЕСР: Тиждень Євразії 2023.

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Шмигаль розповів, що разом з партнерами Україна готує цілу матрицю реформ. Це вичерпні аналітичні дані щодо всіх реформаторських зобов’язань, які взяла на себе Україна.

"Це чітка дорожня карта, яка включає ключові реформи українського Уряду, а також рекомендації та пропозиції від наших міжнародних партнерів. Зокрема, бенчмарки МВФ, рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР та план реформ в рамках 4-річної ініціативи ЄС Ukraine Facility, який зараз напрацьовується", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр наголосив, що матриця реформ охопить усі сфери: від економіки та цифровізації до верховенства права та освітньої реформи.

Нагадаємо, що Україні як державі-кандидатці на вступ до Європейського союзу необхідно тверезо розуміти обсяг завдань щодо протидії корупції і працювати на перспективу. Наша держава вже створила інституції для боротьби з корупцією, але перебуває ще на початку цього шляху.