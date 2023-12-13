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Шмыгаль рассказал о новых реформах, которые готовит Украина

13 декабря 2023 12:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Шмыгаль рассказал о новых реформах, которые готовит Украина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Несмотря на войну, Украина готовит матрицу реформ вместе с иностранными партнерами, которая охватит все сферы: от экономики и цифровизации до верховенства права и образовательной реформы. Это поможет нашему государству встать на европейский путь.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время открытия Регулярного министерского заседания ОЭСР: Неделя Евразии 2023 года.

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Шмыгаль рассказал, что вместе с партнерами Украина готовит целую матрицу реформ. Это исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторским обязательствам, которые взяла на себя Украина.

"Это четкая дорожная карта, которая включает ключевые реформы украинского правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров. В частности, бенчмарки МВФ, рекомендации Европейской комиссии, наработки с Всемирным банком и ОЭСР и план реформ в рамках 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility, который сейчас нарабатывается", — говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что матрица реформ охватит все сферы от экономики и цифровизации до верховенства права и образовательной реформы.

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Напомним, что Украине как государству-кандидатцу на вступление в Европейский союз необходимо здраво понимать объем задач по противодействию коррупции и работать на перспективу. Наше государство уже создало институты по борьбе с коррупцией, но находится еще в начале этого пути.

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