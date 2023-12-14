Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow День вшановування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС — звернення Шмигаля arrow

День вшановування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС — звернення Шмигаля

14 грудня 2023 09:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
День вшановування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС — звернення Шмигаля
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Щороку 14 грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У цей день прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував ліквідаторам за подвиг та закликав пам'ятати "гіркий урок минулого". 

Відповідне звернення прем'єр оприлюднив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Звернення Шмигаля з нагоди Дня ліквідатора 

"Сьогодні ми вшановуємо героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тоді сотні тисяч хоробрих людей прийняли доленосний виклик, щоб захистити не лише Україну, але й усе людство", — заявив Шмигаль.

Він додав, що здавалося, після такої трагедії весь світ назавжди засвоїв цей гіркий урок минулого, але зараз тоталітарний режим РФ знов наражає світ на небезпеку та на межу ядерної катастрофи. 

"Окупація Запорізької АЕС, безперервні обстріли поблизу українських атомних енергооб'єктів. Це черговий виклик для людства. Щоб запобігти новій масштабній техногенній катастрофі, маємо зупинити Росію і змусити її відмовитись від будь-яких ядерних погроз. Про це говорить один з пунктів Формули миру Володимира Зеленського. Про це має говорити весь світ", — наголосив український прем'єр-міністр. 
null

Історія трагедії

26 квітня 1986 року на енергоблоці №4 Чорнобильської атомної електростанції стався вибух під час проєктних випробувань однієї з систем безпеки. Це найстрашніша в історії людства техногенна катастрофа. Внаслідок вибуху було зруйновано частину реакторного блоку і машинного залу, почалася сильна пожежа.

null
Чорнобильська АЕС після вибуху. Фото з архіву

Вже згодом стало відомо, що повністю зруйнований реактор, а в атмосферу надходить величезна кількість радіоактивних речовин. Ця радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60 % радіоактивних речовин осіло на території Білорусі.

У радіусі 30 кілометрів сталося сильне радіоактивне забруднення, понад 400 тис. людей були змушені переселитися. Наразі ця територія досі залишається зоною відчуження.

null
Літаки намагаються гасити пожежу на ЧАЕС. Фото з архіву

У ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи брали участь близько 90 тисяч людей різних професій: пожежники, енергетики, військовослужбовці, інженери, будівельники, робітник. Вони гасили пожежу, виконували дезактивацію приміщень і проммайданчика станції, а також території навколо. А потім проєктували і будували об'єкт "Укриття" — саркофаг над зруйнованим енергоблоком, готували післяаварійний пуск блоків ЧАЕС.

Багато із цих людей віддали своє життя та здоров'я під час ліквідації цих страшних наслідків. 

У листопаді 2006 президент України видав указ, щоб 14 грудня було засновано День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Саме в цей день 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. 

Нагадаємо, ми писали, як Москва намагалася приховати катастрофу на Чорнобильській АЕС і гнала українців на першотравневий парад. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі