День вшановування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС — звернення Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Щороку 14 грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У цей день прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував ліквідаторам за подвиг та закликав пам'ятати "гіркий урок минулого".

Відповідне звернення прем'єр оприлюднив у своїх соцмережах.

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"Сьогодні ми вшановуємо героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тоді сотні тисяч хоробрих людей прийняли доленосний виклик, щоб захистити не лише Україну, але й усе людство", — заявив Шмигаль.

Він додав, що здавалося, після такої трагедії весь світ назавжди засвоїв цей гіркий урок минулого, але зараз тоталітарний режим РФ знов наражає світ на небезпеку та на межу ядерної катастрофи.

"Окупація Запорізької АЕС, безперервні обстріли поблизу українських атомних енергооб'єктів. Це черговий виклик для людства. Щоб запобігти новій масштабній техногенній катастрофі, маємо зупинити Росію і змусити її відмовитись від будь-яких ядерних погроз. Про це говорить один з пунктів Формули миру Володимира Зеленського. Про це має говорити весь світ", — наголосив український прем'єр-міністр.



Історія трагедії

26 квітня 1986 року на енергоблоці №4 Чорнобильської атомної електростанції стався вибух під час проєктних випробувань однієї з систем безпеки. Це найстрашніша в історії людства техногенна катастрофа. Внаслідок вибуху було зруйновано частину реакторного блоку і машинного залу, почалася сильна пожежа.

Чорнобильська АЕС після вибуху. Фото з архіву

Вже згодом стало відомо, що повністю зруйнований реактор, а в атмосферу надходить величезна кількість радіоактивних речовин. Ця радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60 % радіоактивних речовин осіло на території Білорусі.

У радіусі 30 кілометрів сталося сильне радіоактивне забруднення, понад 400 тис. людей були змушені переселитися. Наразі ця територія досі залишається зоною відчуження.

Літаки намагаються гасити пожежу на ЧАЕС. Фото з архіву

У ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи брали участь близько 90 тисяч людей різних професій: пожежники, енергетики, військовослужбовці, інженери, будівельники, робітник. Вони гасили пожежу, виконували дезактивацію приміщень і проммайданчика станції, а також території навколо. А потім проєктували і будували об'єкт "Укриття" — саркофаг над зруйнованим енергоблоком, готували післяаварійний пуск блоків ЧАЕС.

Багато із цих людей віддали своє життя та здоров'я під час ліквідації цих страшних наслідків.

У листопаді 2006 президент України видав указ, щоб 14 грудня було засновано День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Саме в цей день 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, ми писали, як Москва намагалася приховати катастрофу на Чорнобильській АЕС і гнала українців на першотравневий парад.