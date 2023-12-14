День чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС — обращение Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Ежегодно 14 декабря в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил ликвидаторов за подвиг и призвал помнить "горький урок прошлого".

Соответствующее обращение премьер обнародовал в своих соцсетях.

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"Сегодня мы чествуем героический подвиг участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда сотни тысяч храбрых людей приняли судьбоносный вызов, чтобы защитить не только Украину, но и все человечество", — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что казалось, после такой трагедии весь мир навсегда усвоил этот горький урок прошлого, но сейчас тоталитарный режим РФ вновь подвергает мир опасности и границе ядерной катастрофы.

"Оккупация Запорожской АЭС, непрерывные обстрелы вблизи украинских атомных энергообъектов. Это очередной вызов для человечества. Чтобы предотвратить новую масштабную техногенную катастрофу, мы должны остановить Россию и заставить ее отказаться от каких-либо ядерных угроз. Об этом говорит один из пунктов Формулы мира Владимира. Зеленского. Об этом должен говорить весь мир", — подчеркнул украинский премьер-министр.



История трагедии

26 апреля 1986 года на энергоблоке №4 Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв при проектных испытаниях одной из систем безопасности. Это самая страшная в истории человечества техногенная катастрофа. В результате взрыва была разрушена часть реакторного блока и машинного зала, начался сильный пожар.

Чернобыльская АЭС после взрыва. Фото из архива

Впоследствии стало известно, что полностью разрушен реактор, а в атмосферу поступает огромное количество радиоактивных веществ. Это радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, восточной частью США. Приблизительно 60% радиоактивных веществ осело на территории Беларуси.

В радиусе 30 км произошло сильное радиоактивное загрязнение, более 400 тыс. человек были вынуждены переселиться. Пока эта территория до сих пор остается зоной отчуждения.

Самолеты пытаются тушить пожар на ЧАЭС. Фото из архива

В ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы участвовало около 90 тысяч людей разных профессий: пожарные, энергетики, военнослужащие, инженеры, строители, рабочие. Они тушили пожар, выполняли дезактивацию помещений и промплощадки станции, а также территории вокруг. А затем проектировали и строили объект "Укрытие" — саркофаг над разрушенным энергоблоком, готовили послеаварийный пуск блоков ЧАЭС.

Многие люди отдали свою жизнь и здоровье во время ликвидации этих страшных последствий.

В ноябре 2006 года президент Украины издал указ, чтобы 14 декабря был учрежден День чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Именно в этот день в 1986 году было завершено строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Напомним, мы писали, как Москва пыталась скрыть катастрофу на Чернобыльской АЭС и угоняла украинцев на первомайский парад.