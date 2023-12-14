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Шмыгаль представил Стратегию инновационного развития Украины на семь лет

14 декабря 2023 16:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Шмыгаль представил Стратегию инновационного развития Украины на семь лет
Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и Елена Шуляк на мероприятии. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Несколько украинских правительственных ведомств совместно вырабатывают Стратегию инновационного развития государства до 2030 года. Программа планируется внедрить в течение семи лет.

Об этом во время своего выступления на презентации Глобального инновационного видения Украины заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Инновации — это двигатель, который делает экономику передовой, конкурентной, способной преодолевать любые вызовы", — сказал политик.

Шмигаль представил Стратегию инновационного развития Украины на семь лет
Выступление Дениса Шмыгаля. Источник: соцсети

По словам премьера, основные цели проекта окажут позитивное влияние на усиление армии, преодоление коррупции и бюрократии, реабилитация военных, образование детей с акцентом на реалии, рост экономики, а также содействие и поддержка правительством бизнеса.

Шмигаль представил Стратегию инновационного развития Украины на семь лет
Выступление Михаила Федорова. Источник: соцсети

Стратегия, как заявил политик, основывается на двух принципах:

  • помощь научно-исследовательским подразделениям, передовым стартапам и техно-компаниям для развития украинской экосистемы инноваций и взаимообмен идеями между специалистами различных квалификаций;
  • многосторонняя государственная политика поддержки инноваций: от дерегуляции до национальных программ;
  • стимуляция инноваций и развитие технологий для решения неотложных проблем современности и будущего.

Для этого правительство уже подготовило ряд соответствующих документов.

"Главное — снять бюрократические преграды, сковывающие инициативу. Создать конкурентный рынок, где каждый, кто имеет талант и талант, сможет реализовать свой бизнес-проект и внести вклад в экономический рост", — подчеркнул глава украинского правительства.

Дополнительно отмечается, что программа создана по инициативе Министерства цифровой трансформации совместно с Министерством образования и науки при поддержке проекта USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины".

Напомним, ранее Денис Шмыгаль рассказал о новых реформах, которые готовит Украина. Также глава правительства рассказал о ситуации в энергосистеме Украины и призвал украинцев экономить электричество.

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