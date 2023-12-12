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Два дефіцитні антирекорди — Шмигаль закликав українців економити електрику

12 грудня 2023 18:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Два дефіцитні антирекорди — Шмигаль закликав українців економити електрику
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим. Це означає, що навантаження на енергетичну систему зросло, і водночас росіяни знову хочуть завдати українській енергетиці якнайбільшої шкоди.

Про це він написав у своєму Telegram.

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"В енергомережі з’являється дефіцит потужності, який змушені компенсувати залученням аварійної допомоги від наших сусідів. На жаль, ми вже побили два рекорди споживання за опалювальний сезон. Найвищими показники були 7 та 11 грудня", — резюмує політик.

Голова уряду підкреслив, що сьогодні кожен українець може зробити свій внесок в нашу енергетичну стійкість. Для цього варто лише заощадити електроенергію, особливо в пік вечора та ранку. Таке споживання, на його думку, допоможе збалансувати енергосистему, аби уникнути планових вимкнень.

"Наша солідарність минулої зими зірвала наміри росіян занурити Україну в темряву. Переконаний, що зможемо повторити цю перемогу й цього року", — заявив прем'єр.

Два дефіцитні антирекорди — Шмигаль закликав українців економити електрику
Пост Шмигаля. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль розповів, на яку суму МВФ ухвалив для України черговий транш. Перед цим прем'єр розповів, скільки коштів виділив український уряд на розмінування території.

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