Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Два дефицитных антирекорда — Шмигаль призвал украинцев экономить электричество arrow

Два дефицитных антирекорда — Шмигаль призвал украинцев экономить электричество

12 декабря 2023 18:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Два дефицитных антирекорда — Шмигаль призвал украинцев экономить электричество
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина вошла в устойчивый зимний температурный режим. Это означает, что нагрузка на энергетическую систему возросла, и в то же время россияне снова хотят нанести украинской энергетике наибольший ущерб.

Об этом он написал в своем Telegram.

Читайте также:

Шмыгаль призвал украинцев экономить

"В сети появляется дефицит мощности, который вынуждены компенсировать привлечением аварийной помощи от наших соседей. К сожалению, мы уже побили два рекорда потребления за отопительный сезон. Самыми высокими показатели были 7 и 11 декабря", — резюмирует политик.

Глава правительства подчеркнул, что сегодня каждый украинец может внести свой вклад в нашу энергетическую устойчивость. Для этого стоит только сэкономить электроэнергию, особенно в пик вечера и утра. Такое потребление, по его мнению, поможет сбалансировать энергосистему во избежание плановых отключений.

"Наша солидарность минувшей зимой сорвала намерения россиян погрузить Украину во тьму. Убежден, что сможем повторить эту победу и в этом году", — заявил премьер.

Два дефицитных антирекорда — Шмигаль призвал украинцев экономить электричество
Пост Шмыгаля. Источник: соцсети

Напомним, что ранее Денис Шмыгаль рассказал, на какую сумму МВФ принял для Украины очередной транш. Перед этим премьер рассказал, сколько средств выделило украинское правительство на разминирование территории.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме