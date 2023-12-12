Два дефицитных антирекорда — Шмигаль призвал украинцев экономить электричество
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина вошла в устойчивый зимний температурный режим. Это означает, что нагрузка на энергетическую систему возросла, и в то же время россияне снова хотят нанести украинской энергетике наибольший ущерб.
Об этом он написал в своем Telegram.
Шмыгаль призвал украинцев экономить
"В сети появляется дефицит мощности, который вынуждены компенсировать привлечением аварийной помощи от наших соседей. К сожалению, мы уже побили два рекорда потребления за отопительный сезон. Самыми высокими показатели были 7 и 11 декабря", — резюмирует политик.
Глава правительства подчеркнул, что сегодня каждый украинец может внести свой вклад в нашу энергетическую устойчивость. Для этого стоит только сэкономить электроэнергию, особенно в пик вечера и утра. Такое потребление, по его мнению, поможет сбалансировать энергосистему во избежание плановых отключений.
"Наша солидарность минувшей зимой сорвала намерения россиян погрузить Украину во тьму. Убежден, что сможем повторить эту победу и в этом году", — заявил премьер.
Напомним, что ранее Денис Шмыгаль рассказал, на какую сумму МВФ принял для Украины очередной транш. Перед этим премьер рассказал, сколько средств выделило украинское правительство на разминирование территории.
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