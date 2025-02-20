Розмова Шмигаля та Келлога - деталі

Кіт Келлог та Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів конструктивну зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, під час якої обговорювали важливі аспекти підтримки України в умовах війни, розв'язаної Росією. Шмигаль висловив вдячність США та американцям за їхню непохитну підтримку в боротьбі проти російської агресії на українській землі.

Про це Шмигаль написав у своєму Telegram.

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Прем'єр-міністр наголосив, що Україна продовжує рішуче стримувати російську агресію та працює над розвитком оборонних виробництв, а також над економічною стабільністю, незважаючи на воєнний стан.

Пост Дениса Шмигаля. Фото: скріншот

"Попри війну, ми розвиваємо оборонні виробництва, платимо соціальні видатки, а кожна гривня платників податків іде на Збройні сили України. Економіка працює на воєнних рейках. Уряд готовий спільно з адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для наших країн", — написав він.

Він зазначив, що уряд України готовий спільно з адміністрацією США працювати для досягнення взаємовигідних результатів для обох країн.

Кіт Келлог та Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль

Шмигаль також розповів про щоденний спротив Росії та терор, який вона здійснює проти мирного населення України, зокрема атаки на енергетичну інфраструктуру та інші злочини. Прем'єр підкреслив, що Україна прагне до миру, але він повинен бути справедливим, із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності.

Важливою темою стало те, що будь-які переговори про мир в Україні повинні проходити за участю самої України. Шмигаль висловив сподівання на лідерство США у забезпеченні чесного та надійного миру для України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом. Вони обговорили ситуацію в Україні та можливості для припинення війни.

Також Володимир Зеленський повідомляв, що він планує поїхати на фронт разом зі спецпредставником США з питань Росії та України Кітом Келлогом. Президент хоче, аби США побачили, що відбувається на фронті насправді.