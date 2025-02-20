Разговор Шмыгаля и Келлога - детали

Кит Келлог и Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел конструктивную встречу со спецпредставителем Президента США Китом Келлогом, во время которой обсуждали важные аспекты поддержки Украины в условиях войны, развязанной Россией. Шмыгаль выразил благодарность США и американцам за их непоколебимую поддержку в борьбе против российской агрессии на украинской земле.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram.

Читайте также:

О чем говорили Шмыгаль и Келлог

Премьер-министр подчеркнул, что Украина продолжает решительно сдерживать российскую агрессию и работает над развитием оборонных производств, а также над экономической стабильностью, несмотря на военное положение.

Пост Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

"Несмотря на войну, мы развиваем оборонные производства, платим социальные расходы, а каждая гривна налогоплательщиков идет на Вооруженные Силы Украины. Экономика работает на военных рельсах. Правительство готово совместно с Администрацией США работать для достижения прагматичных и взаимовыгодных результатов для наших стран", — написал он.

Он отметил, что правительство Украины готово совместно с администрацией США работать для достижения взаимовыгодных результатов для обеих стран.

Кит Келлог и Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль

Шмыгаль также рассказал о ежедневном сопротивлении России и терроре, который она осуществляет против мирного населения Украины, в частности атаки на энергетическую инфраструктуру и другие преступления. Премьер подчеркнул, что Украина стремится к миру, но он должен быть справедливым, с надежными гарантиями безопасности и привлечением агрессора к ответственности.

Важной темой стало то, что любые переговоры о мире в Украине должны проходить с участием самой Украины. Шмыгаль выразил надежду на лидерство США в обеспечении честного и надежного мира для Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом. Они обсудили ситуацию в Украине и возможности для прекращения войны.

Также Владимир Зеленский сообщал, что он планирует поехать на фронт вместе со спецпредставителем США по вопросам России и Украины Китом Келлогом. Президент хочет, чтобы США увидели, что происходит на фронте на самом деле.