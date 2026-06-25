Шмигаль: Для відновлення енергетики України бракує 650 млн євро

Міністр енергетики України Денис Шмигаль на засіданні у Гданську 25 червня 2026 року. Фото: Денис Шмигаль/Facebоok

Інна Буряк редактор стрічки новин

У Гданську відбулось четверте засідання Координаційної групи з питань енергетики України G7+. Під час "енергетичного Рамштайну" були присутні 20 країн, представники Європейського союзу та 6 міжнародних організацій. Головним підсумком зустрічі є виділення Україні 375 млн євро для відбудови енергоінфраструктури, а загальний обсяг потрібних коштів становить 650 млн євро, про що заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на Міністерство енергетики України.

Україні виділять 375 млн євро на енергетику

Шмигаль зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 6 тисяч атак на нашу енергетичну систему.

За цей рік наші партнери вже внесли до Фонду підтримки енергетики понад 317 млн євро, хоча зараз загальний обсяг незабезпечених потреб становить близько 650 млн євро.

Засідання Координаційної групи з питань енергетики України G7+. Фото: Денис Шмигаль/Facebоok

"Найбільший обсяг припадає на відновлення та ремонт пошкоджених енергетичних обʼєктів — 295 млн євро. На розвиток розподіленої генерації необхідно близько 192 млн євро. Ще майже 148 млн євро необхідно для формування аварійного резерву та закупівлі критично важливого обладнання", — написав Денис Шмигаль у своїх соцмережах.

Також міністр енергетики окремо наголосив, що до наступної зими необхідно відновити та відремонтувати понад 3ГВт теплової генерації.

Учасники Координаційної групи з питань енергетики України G7+. Фото: Денис Шмигаль/Facebоok

За результатами зустрічі щонайменше 375 млн євро партнери готові виділити на відновлення енергетичної інфраструктури України, з них:

175 млн доларів від США,

137 млн євро від Швеції,

77 млн євро — Норвегія,

2,125 млн євро — Естонія,

550 тисяч євро — Іспанія,

4 млн євро від Литви.

Новини.LIVE писали раніше про те, що в Україні збільшили обсяги будівництва нової генерації до 1,5 ГВт. Тоді Кабінет міністрів оновив умови для інвесторів, які мають плани побудувати нову розподілену генерацію в Україні, а також створив спеціальну комісію, вибравши першого заступника міністра енергетики головою.

Нагадаємо, що 25 червня у Гданську стартувала Конференція з питань відновлення України, наша сторона планує підписати нові енергетичні угоди та залучити інвестиції для оборонного сектору.

Замість очікуваного візиту Президента України Володимира Зеленського прибула премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, вона ж очолила національну делегацію на дводенний захід з 25 по 26 червня.

У співавторстві з Софією Медведєвою