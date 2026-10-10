Шість спалахів класу С: прогноз магнітних бур на 10 жовтня

Люди в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 10 жовтня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак потужних магнітних бур не прогнозують. Водночас на Сонці зафіксували кілька спалахів, один із яких може спричинити незначні радіоперешкоди на Землі.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Чи будуть магнітні бурі 10 жовтня

Фахівці повідомляють, що протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася високою. За цей час на Сонці відбулися шість спалахів класу С та один спалах класу М3,8.

Спалахи класу С належать до найслабших і зазвичай майже не впливають на Землю. Натомість спалахи класу М є потужнішими. Зокрема, спалах М3,8 може спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці планети. Також існує ймовірність сонячного радіаційного шторму.

За прогнозом, у суботу геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. Загальна сонячна активність очікується низькою, хоча можливі нові спалахи класу М.

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Яка ймовірність магнітної бурі 10 жовтня

За прогнозом дослідників космосу, на 10 жовтня показники сонячної активності такі:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці класу М — 55%.

Ймовірність спалаху на Сонці класу Х — 10%.

Кількість сонячних плям — 41.

Таким чином, можна сказати, що ймовірність сильного геомагнітного шторму залишається низькою.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Магнітні бурі іноді пов’язують із погіршенням самопочуття, зокрема головним болем, втомою та порушеннями сну. Фахівці рекомендують стежити за власним самопочуттям, дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води тощо.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — йдеться в джерелі.

Ми писали, що жовтень має пройти без сильних магнітних бур, але метеозалежним людям варто бути особливо уважними до свого здоров'я в ці дати: 12 — 16 жовтня та 22 жовтня. Повідомляється, що прогнози космічної погоди можуть змінюватись, тому важливо слідкувати за оновленнями.

Новини.LIVE інформували, що за прогнозом синоптиків друга половина жовтня може відзначитись різкими похолоданнями. Зокрема можливі заморозки та сніг, це принесе справжні ознаки наближення зими.