Космічний шторм рівня G1: прогноз магнітних бур на 9 жовтня

Люди в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 9 жовтня, на Землі очікуються магнітні бурі, які можуть досягти слабкого рівня G1. Імовірність малого геомагнітного шторму становить 20%, а сильного — 5%. Метеочутливим людям бути уважнішими до свого здоров'я.

Про це свідчить прогноз Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Якою буде магнітна буря 9 жовтня

Експерти з космічної погоди повідомляють, що геомагнітне поле протягом дня може коливатися від спокійного стану до рівня сильного шторму. Водночас загальна сонячна активність залишається низькою.

Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували три спалахи класу C. Такі спалахи зазвичай мають незначний вплив на Землю.

Водночас імовірність сонячного спалаху класу M 9 жовтня оцінюють у 40%, а спалаху найпотужнішого класу X — у 5%. Кількість сонячних плям становить 42.

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Основні показники сонячної активності на 9 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%.

Імовірність спалаху класу M — 40%.

Імовірність спалаху класу X — 5%.

Кількість сонячних плям — 42.

Як магнітні бурі можуть впливати на Землю

Геомагнітні бурі здатні спричиняти незначні збої в роботі енергосистем і впливати на навігаційні та радіозв’язкові системи. Також зміни геомагнітного поля можуть впливати на орієнтацію деяких видів птахів і тварин під час міграції.

Як відомо, магнітні бурі нерідко пов’язують із погіршенням самопочуття метеочутливих людей. У дні підвищеної геомагнітної активності варто піклуватись про своє здоров'я, а саме: дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води, збалансовано харчуватися та не забувати про помірну фізичну активність.

Ми інформували, що експерти з космічних збурень повідомляли про ризики в жовтні. У період із 12 до 16 жовтня прогнозують сильну геомагнітну активність. Рекомендується уникати надмірних фізичних навантажень і перевтоми.

Новини.LIVE інформували, що наразі в Україні продовжується "бабине літо". Проте, синоптики застерігають — друга половина жовтня принесе значне осіннє похолодання.