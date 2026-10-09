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Главная Новости дня Космическая буря уровня G1: прогноз магнитных бурь на сегодня

Космическая буря уровня G1: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
9 октября 2026 09:24
Космическая буря уровня G1: прогноз магнитных бурь на 9 октября
Люди в осеннем парке. Фото: Новости.LIVE

В пятницу, 9 октября, на Земле ожидаются магнитные бури, которые могут достичь слабого уровня G1. Вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 20 %, а сильной — 5 %. Метеочувствительным людям следует быть более внимательными к своему здоровью.

Об этом свидетельствует прогноз Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Какой будет магнитная буря 9 октября

Эксперты по космической погоде сообщают, что геомагнитное поле в течение дня может колебаться от спокойного состояния до уровня сильной бури. При этом общая солнечная активность остается низкой.

За последние 24 часа на Солнце зафиксировали три вспышки класса C. Такие вспышки обычно оказывают незначительное влияние на Землю.

При этом вероятность солнечной вспышки класса M 9 октября оценивается в 40%, а вспышки самого мощного класса X — в 5%. Количество солнечных пятен составляет 42.

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Основные показатели солнечной активности на 9 октября:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 20%.
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки класса M — 40%.
  • Вероятность вспышки класса X — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 42.

Как магнитные бури могут влиять на Землю

Геомагнитные бури способны вызывать незначительные сбои в работе энергосистем и влиять на навигационные и радиосвязные системы. Также изменения геомагнитного поля могут влиять на ориентацию некоторых видов птиц и животных во время миграции.

Как известно, магнитные бури нередко связывают с ухудшением самочувствия метеочувствительных людей. В дни повышенной геомагнитной активности стоит позаботиться о своем здоровье, а именно: соблюдать привычный режим сна, пить достаточно воды, сбалансировано питаться и не забывать об умеренной физической активности.

Мы сообщали, что эксперты по космическим возмущениям предупреждали о рисках в октябре. В период с 12 по 16 октября прогнозируется сильная геомагнитная активность. Рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок и переутомления.

Новини.LIVE сообщали, что в настоящее время в Украине продолжается "бабье лето". Однако синоптики предупреждают — вторая половина октября принесет значительное осеннее похолодание.

космос Солнце магнитные бури прогноз погоды солнечная активность
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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