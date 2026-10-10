Шесть вспышек класса С: прогноз магнитных бурь на 10 октября

Люди в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 10 октября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако мощных магнитных бурь не прогнозируется. В то же время на Солнце зафиксировали несколько вспышек, одна из которых может вызвать незначительные радиопомехи на Земле.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Будут ли магнитные бури 10 октября

Специалисты сообщают, что в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась высокой. За это время на Солнце произошло шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М3,8.

Вспышки класса С относятся к самым слабым и обычно почти не влияют на Землю. Зато вспышки класса М являются более мощными. В частности, вспышка М3,8 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты. Также существует вероятность солнечного радиационного шторма.

По прогнозу, в субботу геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. Общая солнечная активность ожидается низкой, хотя возможны новые вспышки класса М.

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Какова вероятность магнитной бури 10 октября

По прогнозу исследователей космоса, на 10 октября показатели солнечной активности следующие:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%.

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце класса М — 55%.

Вероятность вспышки на Солнце класса Х — 10%.

Количество солнечных пятен — 41.

Таким образом, можно сказать, что вероятность сильной геомагнитной бури остается низкой.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Магнитные бури иногда связывают с ухудшением самочувствия, в частности с головной болью, усталостью и нарушениями сна. Специалисты рекомендуют следить за собственным самочувствием, придерживаться привычного режима сна, пить достаточно воды и т. д.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям", — говорится в источнике.

Мы писали, что октябрь должен пройти без сильных магнитных бурь, но метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к своему здоровью в следующие даты: 12–16 октября и 22 октября. Сообщается, что прогнозы космической погоды могут меняться, поэтому важно следить за обновлениями.

Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозу синоптиков, во второй половине октября возможны резкие похолодания. В частности, возможны заморозки и снег, что станет настоящим признаком приближения зимы.