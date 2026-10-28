Установка зі штучним інтелектом, яка збиває дрони. Фото: кадр з відео

Бійці полку "Аквіла" показали, як використовують штучний інтелект, цифрову артилерію та дрони-перехоплювачі для боротьби з російськими повітряними цілями. За словами військових, ефективність знищення ворожих БПЛА над Харківщиною та Донбасом сягає 95%.

Про це йдеться у відеоматеріалі журналістки Вероніки Марченко для порталу Новини.LIVE.

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"Аквіла" знищує російські дрони та КАБи

Українські військові з полку "Аквіла" Третього армійського корпусу продемонстрували застосування сучасних технологій для протидії російським безпілотникам. Серед них — штучний інтелект, цифрові системи управління та дрони-перехоплювачі, що дають змогу зменшувати залежність від дорогих зенітних ракет.

За словами бійців, ефективність перехоплення ворожих БПЛА на окремих напрямках сягає 95%.

Окремо військовослужбовці відповіли на запитання, чи збивають українські захисники російські керовані авіабомби. Вони підтвердили, що такі випадки є, та пояснили, наскільки складно протидіяти КАБам.

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Також у відеоматеріалі бійці розповіли, які види озброєння входять до системи протиповітряної оборони полку "Аквіла" та як їх застосовують проти різних повітряних загроз.

Військові показали роботу засобів перехоплення та розповіли про протидію новітнім російським реактивним безпілотникам.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Україна та Нідерланди розпочали роботу над спільним проєктом протиповітряної оборони Bliksem. Президент Володимир Зеленський заявив про це після переговорів із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном та представниками бізнесу обох країн. За його словами, відповідні команди вже отримали завдання опрацювати проєкт, однак технічні характеристики, терміни реалізації та обсяги фінансування поки не розголошують.

Також Новини.LIVE писав, що українська протиповітряна оборона під час окремих атак знищує до 80% російських реактивних безпілотників "Герань-4". За інформацією Генштабу ЗСУ, середній показник збиття таких дронів за останні три місяці становить майже 60%. Важливу роль у перехопленні відіграють винищувачі F-16, Mirage та МіГ-29, а також засоби малої ППО.