Установка с искусственным интеллектом, сбивающая дроны. Фото: кадр из видео

Бойцы полка "Аквила" показали, как используют искусственный интеллект, цифровую артиллерию и дроны-перехватчики для борьбы с российскими воздушными целями. По словам военных, эффективность уничтожения вражеских БПЛА над Харьковской областью и Донбассом достигает 95%.

Об этом говорится в видеоматериале журналистки Вероники Марченко для портала Новини.LIVE.

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"Аквила" уничтожает российские дроны и КАБы

Украинские военные из полка "Аквила" Третьего армейского корпуса продемонстрировали применение современных технологий для противодействия российским беспилотникам. Среди них — искусственный интеллект, цифровые системы управления и дроны-перехватчики, позволяющие уменьшить зависимость от дорогих зенитных ракет.

По словам бойцов, эффективность перехвата вражеских БПЛА на отдельных направлениях достигает 95%.

Отдельно военнослужащие ответили на вопрос, сбивают ли украинские защитники российские управляемые авиабомбы. Они подтвердили, что такие случаи есть, и объяснили, насколько сложно противодействовать КАБам.

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Также в видеоматериале бойцы рассказали, какие виды вооружения входят в систему противовоздушной обороны полка "Аквила" и как их применяют против различных воздушных угроз.

Военные показали работу средств перехвата и рассказали о противодействии новейшим российским реактивным беспилотникам.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Украина и Нидерланды начали работу над совместным проектом противовоздушной обороны Bliksem. Президент Владимир Зеленский заявил об этом после переговоров с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном и представителями бизнеса обеих стран. По его словам, соответствующие команды уже получили задание проработать проект, однако технические характеристики, сроки реализации и объемы финансирования пока не разглашаются.

Также Новини.LIVE писал, что украинская противовоздушная оборона во время отдельных атак уничтожает до 80% российских реактивных беспилотников "Герань-4". По информации Генштаба ВСУ, средний показатель сбития таких дронов за последние три месяца составляет почти 60%. Важную роль в перехвате играют истребители F-16, Mirage и МиГ-29, а также средства малой ПВО.