Щодня потребуємо ракет: Зеленський розповів про наслідки атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку Росії на території України. Він зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, серед них — дитина. Глава держави наголосив, що Україна щодня потребує ракет для ППО.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у середу, 15 квітня.

Зеленський про наслідки масованого удару РФ по Україні

Коментуючи останню атаку російській військ на Україну, Володимир Зеленський зазначив:

"Найбільший дипломатичний пріоритет для України зараз — співпраця заради ППО. Ми щодня потребуємо ракет для ППО — щодня росіяни продовжують свої удари по наших містах".

Лідер поінформував про наслідки ворожого обстрілу. За його даними, лише за минулу добу ворог завдав жорстких ударів по Дніпру, Черкасах, Харкову, Кривому Рогу, Чернігову, Донеччині, Запоріжжю.

Президент зазначив, що тільки у Дніпрі вчора, 14 квітня, п’ятеро людей були вбиті російським ударом… У Черкасах загинув маленький хлопчик — йому було вісім років. Водночас у Запоріжжі від обстрілу росіянами автобусної зупинки теж загинула людина.

Зеленський про тактику ударів РФ та посилення ППО України

Президент Зеленський заявив, що Росія не змінює тактики комбінованих повітряних ударів, тому Україна має бути готовою протидіяти всім типам загроз.

За його словами, ключову роль у цьому відіграє продовження міжнародної підтримки, зокрема в межах програми PURL, яка забезпечує постачання антибалістичних ракет. Найближчим часом Україна також отримає додаткові можливості для посилення протиповітряної оборони завдяки новим домовленостям із партнерами.

Глава держави повідомив про досягнуті угоди з Німеччиною та Норвегією щодо зміцнення української ППО. Зокрема, йдеться про постачання ракет PAC-2 та додаткових пускових установок для систем IRIS-T, а також про подальшу підтримку з боку норвезької сторони. Він наголосив, що кожна така домовленість спрямована на збереження життів українців і підвищення ефективності захисту від повітряних атак.

Окремо Зеленський підкреслив важливість розвитку спільного оборонного виробництва з європейськими партнерами. За його словами, Україна працює над створенням у Європі потужностей для виробництва систем ППО, ракет і безпілотників, що є критично важливими для сучасної війни.

"На кожен російський удар будуть наші відповіді — наші далекобійні санкції проти агресора, наш внутрішній розвиток системи захисту й наша співпраця з партнерами, які реально цінують життя", — наголосив лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 15 квітня російські війська атакували Україну трьома балістичними ракетами та більш ніж 300 дронами. Вибухи лунали у низці регіонів України. Зафіксовано значні руйнування та пожежі.

Також Новини.LIVE писали, що 15 квітня під ударом РФ опинилося місто Суми. Внаслідок ворожого обстрілу було зафіксовано низку пожеж. Після того, як рятувальними прибули на місце атаки окупанти завдали повторного удару.