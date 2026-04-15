Ежедневно нуждаемся в ракетах: Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ

Дата публикации 15 апреля 2026 11:43
Ежедневно нуждаемся в ракетах: Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку России на территории Украины. Он отметил, что в результате вражеского обстрела есть погибшие, среди них — ребенок. Глава государства подчеркнул, что Украина ежедневно нуждается в ракетах для ПВО.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в среду, 15 апреля.

Зеленский о последствиях массированного удара РФ по Украине

Комментируя последнюю атаку российской войск на Украину, Владимир Зеленский отметил:

"Самый большой дипломатический приоритет для Украины сейчас — сотрудничество ради ПВО. Мы ежедневно нуждаемся в ракетах для ПВО — ежедневно россияне продолжают свои удары по нашим городам".

Лидер проинформировал о последствиях вражеского обстрела. По его данным, только за минувшие сутки враг нанес жесткие удары по Днепру , Черкассам, Харькову, Кривому Рогу, Чернигову, Донецкой области, Запорожью.

Президент отметил, что только в Днепре вчера, 14 апреля, пять человек были убиты российским ударом... В Черкассах погиб маленький мальчик — ему было восемь лет. В то же время в Запорожье от обстрела россиянами автобусной остановки тоже погиб человек.

Зеленский о тактике ударов РФ и усилении ПВО Украины

Президент Зеленский заявил, что Россия не меняет тактики комбинированных воздушных ударов, поэтому Украина должна быть готова противодействовать всем типам угроз.

По его словам, ключевую роль в этом играет продолжение международной поддержки, в частности в рамках программы PURL, которая обеспечивает поставки антибаллистических ракет. В ближайшее время Украина также получит дополнительные возможности для усиления противовоздушной обороны благодаря новым договоренностям с партнерами.

Глава государства сообщил о достигнутых соглашениях с Германией и Норвегией по укреплению украинской ПВО. В частности, речь идет о поставках ракет PAC-2 и дополнительных пусковых установок для систем IRIS-T, а также о дальнейшей поддержке со стороны норвежской стороны. Он отметил, что каждая такая договоренность направлена на сохранение жизней украинцев и повышение эффективности защиты от воздушных атак.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность развития совместного оборонного производства с европейскими партнерами. По его словам, Украина работает над созданием в Европе мощностей для производства систем ПВО, ракет и беспилотников, которые являются критически важными для современной войны.

"На каждый российский удар будут наши ответы — наши дальнобойные санкции против агрессора, наше внутреннее развитие системы защиты и наше сотрудничество с партнерами, которые реально ценят жизнь", — подчеркнул лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 15 апреля российские войска атаковали Украину тремя баллистическими ракетами и более чем 300 дронами. Взрывы раздавались в ряде регионов Украины. Зафиксированы значительные разрушения и пожары.

Также Новини.LIVE писали, что 15 апреля под ударом РФ оказался город Сумы. В результате вражеского обстрела был зафиксирован ряд пожаров. После того, как спасательными прибыли на место атаки оккупанты нанесли повторный удар.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей

Евтушенко Алина
