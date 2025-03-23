Переговори США й України в Саудівській Аравії - про що говоритимуть

Зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії 11 березня 2025 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Під час зустрічі делегацій України та США в Саудівській Аравії сторони, ймовірно, обговорять питання перемир'я у Чорному морі. Зазначимо, що зустріч представників України та Америки вже розпочалась.

Про це інформує "Суспільне" з посиланням на співрозмовника в ОПУ.

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За інформацією співрозмовника в Офісі президента, окрім ембарго на удари по енергетиці та іншій інфраструктурі, на переговорах в Ер-Ріяді сторони можуть охопити й питання перемир'я у Чорному морі.

За його словами, Україна вже прийняла позицію безумовного припинення вогню. Тому важливо, щоб США сприяли тому, аби росіяни перестали висувати умови.

Раніше ми повідомляли, що 23 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді розпочалися нові переговори між делегаціями України та США.

Також ми повідомляли, що під час переговорів у Саудівській Аравії Україна представить список об’єктів для мораторію на удари.