Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии - о чем будут говорить

Встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта 2025 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Во время встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии стороны, вероятно, обсудят вопрос перемирия в Черном море. Отметим, что встреча представителей Украины и Америки уже началась.

Об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на собеседника в ОПУ.

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По информации собеседника в Офисе президента, кроме эмбарго на удары по энергетике и другой инфраструктуре, на переговорах в Эр-Рияде стороны могут охватить и вопрос перемирия в Черном море.

По его словам, Украина уже приняла позицию безусловного прекращения огня. Поэтому важно, чтобы США способствовали тому, чтобы россияне перестали выдвигать условия.

Ранее мы сообщали, что 23 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались новые переговоры между делегациями Украины и США.

Также мы сообщали, что во время переговоров в Саудовской Аравии Украина представит список объектов для моратория на удары.