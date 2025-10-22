Засідання Євроради — відомо, які теми обговорять

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон. Фото: REUTERS

У четвер, 23 жовтня, відбудеться засідання Європейської Ради. Там обговорять російські заморожені активи.

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час пресконференції з Володимиром Зеленським 22 жовтня.

Засідання Євроради

"Вже завтра на засіданні Європейської ради обговорюватимуть російські заморожені активи", — розповів Крістерссон.

Також під час зустрічі Зеленського та прем’єр-міністра Швеції відбулося підписання угоди про наміри щодо закупівлі 100–150 винищувачів JAS 39 Gripen E.

"Угода не спрямована на постачання просто зараз. Йдеться про 120–150 винищувачів Gripen серії E, яка лише починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже потужні Повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10–15 років", — сказав Крістерссон.

Нагадаємо, раніше Центральний банк ЄС підтримав використання активів РФ для України. Якщо країни світу діятимуть згоджено, то це цілком можливо.

Також Кая Каллас повідомляла, що Євросоюз готує рішення щодо активів РФ. За її словами, процес ускладнює потреба узгодити позиції всіх 27 країн-членів блоку.