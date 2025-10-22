Заседание Евросовета — известно, какие темы обсудят

Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон. Фото: REUTERS

В четверг, 23 октября, состоится заседание Европейского Совета. Там обсудят российские замороженные активы.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским 22 октября.

Заседание Евросовета

"Уже завтра на заседании Европейского совета будут обсуждать российские замороженные активы", — рассказал Кристерссон.

Также во время встречи Зеленского и премьер-министра Швеции состоялось подписание соглашения о намерениях по закупке 100-150 истребителей JAS 39 Gripen E.

"Соглашение не направлено на поставки прямо сейчас. Речь идет о 120-150 истребителях Gripen серии E, которая только начинает производиться. Это позволит построить очень мощные Воздушные силы Украины. Это начало длительного путешествия на 10-15 лет", — сказал Кристерссон.

Напомним, ранее Центральный банк ЕС поддержал использование активов РФ для Украины. Если страны мира будут действовать согласованно, то это вполне возможно.

Также Кая Каллас сообщала, что Евросоюз готовит решение по активам РФ. По ее словам, процесс усложняет потребность согласовать позиции всех 27 стран-членов блока.