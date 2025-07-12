Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Що необхідно для завершення війни — Сибіга відповів

Що необхідно для завершення війни — Сибіга відповів

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 14:09
У МЗС назвали три складові для завершення війни в Україні
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: Polskie Radio

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловився щодо можливості завершення війни в Україні. За його словами, в цьому важливу роль відіграють США та санкцій проти Росії.

Про це пише пресслужба МЗС у суботу, 12 липня.

Реклама
Читайте також:

Завершення війни в Україні

На думку міністра, рецепт завершення війни в Україні складається з трьох елементів. Першим є залучення й лідерство США.

Також не менш важливим є підвищення ціни подальшої агресії для Росії за допомогою посилення санкцій та подальшої ізоляції країни-агресора.

Крім того, йдеться про посилення України — зміцнення оборонних спроможностей.

"Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Український народ заслуговує на мир", — сказав Сибіга.

null
Скриншот допису МЗС

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов вважає цілком можливим припинення вогню найближчими місяцями.

Також днями Сибіга звернувся до партнерів із закликом щодо посилення тиску на РФ на тлі атак на Україну.

США МЗС Андрій Сибіга перемир'я війна в Україні припинення вогню
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації