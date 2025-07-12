У МЗС назвали три складові для завершення війни в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: Polskie Radio

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловився щодо можливості завершення війни в Україні. За його словами, в цьому важливу роль відіграють США та санкцій проти Росії.

Про це пише пресслужба МЗС у суботу, 12 липня.

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На думку міністра, рецепт завершення війни в Україні складається з трьох елементів. Першим є залучення й лідерство США.

Також не менш важливим є підвищення ціни подальшої агресії для Росії за допомогою посилення санкцій та подальшої ізоляції країни-агресора.

Крім того, йдеться про посилення України — зміцнення оборонних спроможностей.

"Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Український народ заслуговує на мир", — сказав Сибіга.

Скриншот допису МЗС

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов вважає цілком можливим припинення вогню найближчими місяцями.

Також днями Сибіга звернувся до партнерів із закликом щодо посилення тиску на РФ на тлі атак на Україну.