Атака на Київ 10 липня — Сибіга звернувся до партнерів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Російські війська в ніч проти четверга, 10 липня, завдали масованого удару по Києву. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до американських партнерів із закликом.

Про це Сибіга написав в X.

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Сибіга зазначив, що цієї ночі відбувся масштабний російський напад на Київ. Росіяни використали безліч дронів і ракет, зокрема балістичних.

Внаслідок атаки у столиці пошкоджено житлові будинки, є жертви серед цивільного населення, а вранці небо над містом затягнуло густим димом.

"Путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів", — наголосив міністр.

Сибіга закликав партнерів пришвидшити прийняття рішення щодо законопроєкту Сенату США та 18-го пакету санкцій ЄС.

Він зауважив, що варто діяти зараз, аби позбавити Росію фінансування для ведення війни та вбивства людей в Україні.

Скриншот допису Сибіги

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували Україну 415 дронами та ракетами, зосередивши удар на Києві.

Новини.LIVE побували на місцях у столиці, де внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження.