Атака на Київ 10 липня — Сибіга звернувся до партнерів

Сибіга закликав партнерів посилити тиск на РФ на тлі атаки
Російські війська в ніч проти четверга, 10 липня, завдали масованого удару по Києву. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до американських партнерів із закликом.
Про це Сибіга написав в X.
Атака на Київ 10 липня
Сибіга зазначив, що цієї ночі відбувся масштабний російський напад на Київ. Росіяни використали безліч дронів і ракет, зокрема балістичних.
Внаслідок атаки у столиці пошкоджено житлові будинки, є жертви серед цивільного населення, а вранці небо над містом затягнуло густим димом.
"Путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів", — наголосив міністр.
Сибіга закликав партнерів пришвидшити прийняття рішення щодо законопроєкту Сенату США та 18-го пакету санкцій ЄС.
Він зауважив, що варто діяти зараз, аби позбавити Росію фінансування для ведення війни та вбивства людей в Україні.
Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували Україну 415 дронами та ракетами, зосередивши удар на Києві.
Новини.LIVE побували на місцях у столиці, де внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження.
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