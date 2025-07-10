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Главная Новости дня Сибига призвал партнеров усилить давление на РФ на фоне атаки

Сибига призвал партнеров усилить давление на РФ на фоне атаки

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Дата публикации 10 июля 2025 12:59
Атака на Киев 10 июля - Сибига обратился к партнерам
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: МИД

Российские войска в ночь на четверг, 10 июля, нанесли массированный удар по Киеву. Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к американским партнерам с призывом.

Об этом Сибига написал в X.

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Атака на Киев 10 июля

Сибига отметил, что этой ночью произошло масштабное российское нападение на Киев. Россияне использовали множество дронов и ракет, в том числе баллистических.

В результате атаки в столице повреждены жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения, а утром небо над городом затянуло густым дымом.

"Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений", — подчеркнул министр.

Сибига призвал партнеров ускорить принятие решения по законопроекту Сената США и 18-го пакета санкций ЕС.

Он отметил, что стоит действовать сейчас, чтобы лишить Россию финансирования для ведения войны и убийства людей в Украине.

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Скриншот поста Сибиги

Напомним, ночью российские оккупанты атаковали Украину 415 дронами и ракетами, сосредоточив удар на Киеве.

Новини.LIVE побывали на местах в столице, где в результате российского обстрела зафиксированы повреждения.

США Киев МИД Андрей Сибига война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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