Атака на Киев 10 июля - Сибига обратился к партнерам

Сибига призвал партнеров усилить давление на РФ на фоне атаки
Российские войска в ночь на четверг, 10 июля, нанесли массированный удар по Киеву. Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к американским партнерам с призывом.
Об этом Сибига написал в X.
Атака на Киев 10 июля
Сибига отметил, что этой ночью произошло масштабное российское нападение на Киев. Россияне использовали множество дронов и ракет, в том числе баллистических.
В результате атаки в столице повреждены жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения, а утром небо над городом затянуло густым дымом.
"Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений", — подчеркнул министр.
Сибига призвал партнеров ускорить принятие решения по законопроекту Сената США и 18-го пакета санкций ЕС.
Он отметил, что стоит действовать сейчас, чтобы лишить Россию финансирования для ведения войны и убийства людей в Украине.
Напомним, ночью российские оккупанты атаковали Украину 415 дронами и ракетами, сосредоточив удар на Киеве.
Новини.LIVE побывали на местах в столице, где в результате российского обстрела зафиксированы повреждения.
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