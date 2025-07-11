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Головна Новини дня Буданов відповів, чи можливе припинення вогню у 2025 році

Буданов відповів, чи можливе припинення вогню у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 16:06
Буданов вважає реалістичним припинення вогню у 2025 році
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Bloomberg

Керівник Головного Управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловився щодо завершення війни. На його думку, припинення вогню цілком можливе найближчими місяцями.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю Bloomberg.

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На думку очільника ГУР, припинення вогню в Україні можливе ще до завершення 2025 року, але для цього потрібна участь США.

"Чи є це реалістичним — так. Чи є це складним — ні. Для цього потрібно принаймні три сторони — Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції", — сказав він.

Водночас Росія посилила атаки дронами та ракетами на Україну. Лише 9 липня було запущено 729 дронів, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів, що включає американський план з відновлення України.

Також днями у Росії вчергове висунули список вимог для припинення вогню в Україні.

перемир'я Кирило Буданов війна в Україні ГУР фронт припинення вогню
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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