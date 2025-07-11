Буданов считает реалистичным прекращение огня в 2025 году

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Bloomberg

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказался относительно завершения войны. По его мнению, прекращение огня вполне возможно в ближайшие месяцы.

Об этом Буданов сказал в интервью Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

Прекращение огня в Украине

По мнению главы ГУР, прекращение огня в Украине возможно еще до завершения 2025 года, но для этого нужно участие США.

"Является ли это реалистичным — да. Является ли это сложным — нет. Для этого нужно по крайней мере три стороны — Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", — сказал он.

В то же время Россия усилила атаки дронами и ракетами на Украину. Только 9 июля было запущено 729 дронов, в результате чего повреждены жилые дома и инфраструктура.

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог рассказал, что включает американский план по восстановлению Украины.

Также на днях в России в очередной раз выдвинули список требований для прекращения огня в Украине.