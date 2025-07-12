В МИД назвали три составляющих для завершения войны в Украине

Что необходимо для завершения войны — Сибига ответил
Министр иностранных дел Андрей Сибига высказался относительно возможности завершения войны в Украине. По его словам, в этом важную роль играют США и санкции против России.
Об этом пишет пресс-служба МИД в субботу, 12 июля.
Завершение войны в Украине
По мнению министра, рецепт завершения войны в Украине состоит из трех элементов. Первым является привлечение и лидерство США.
Также не менее важным является повышение цены дальнейшей агрессии для России посредством усиления санкций и дальнейшей изоляции страны-агрессора.
Кроме того, речь идет об усилении Украины — укрепление оборонных возможностей.
"Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира. Украинский народ заслуживает мира", — сказал Сибига.
Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов считает вполне возможным прекращение огня в ближайшие месяцы.
Также на днях Сибига обратился к партнерам с призывом об усилении давления на РФ на фоне атак на Украину.
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