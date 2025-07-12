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Главная Новости дня Что необходимо для завершения войны — Сибига ответил

Что необходимо для завершения войны — Сибига ответил

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Дата публикации 12 июля 2025 14:09
В МИД назвали три составляющих для завершения войны в Украине
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: Polskie Radio

Министр иностранных дел Андрей Сибига высказался относительно возможности завершения войны в Украине. По его словам, в этом важную роль играют США и санкции против России.

Об этом пишет пресс-служба МИД в субботу, 12 июля.

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По мнению министра, рецепт завершения войны в Украине состоит из трех элементов. Первым является привлечение и лидерство США.

Также не менее важным является повышение цены дальнейшей агрессии для России посредством усиления санкций и дальнейшей изоляции страны-агрессора.

Кроме того, речь идет об усилении Украины — укрепление оборонных возможностей.

"Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира. Украинский народ заслуживает мира", — сказал Сибига.

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Скриншот поста МИД

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов считает вполне возможным прекращение огня в ближайшие месяцы.

Также на днях Сибига обратился к партнерам с призывом об усилении давления на РФ на фоне атак на Украину.

США МИД Андрей Сибига перемирие война в Украине прекращение огня
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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