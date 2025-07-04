Сибіга закликав надати Україні все необхідне для захисту

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав нічну атаку на Київ однією з найстрашніших за час повномасштабного вторгнення. У своєму зверненні він наголосив, що столиця України зазнала удару сотнями дронів та ракет, і це сталося відразу після розмови між Путіним та президентом Дональдом Трампом.

Про це Андрій Сибіга висловився у соцмережі X.

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Сибіга звинуватив Москву у навмисному ескалаційному кроці та демонстративній зневазі до закликів до миру.

Він закликав негайно запровадити проти Росії найжорсткіші санкції.

"Досить чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів та всіх, хто закликав до припинення війни. Москву необхідно негайно запровадити найжорсткіші санкції. Україну необхідно забезпечити всіма необхідними засобами для самозахисту. Неправильні рішення можуть лише спонукати агресора до ескалації терору", — написав Сибіга.

Міністр наголосив, що дії Путіна уважно відстежуються іншими авторитарними режимами у світі. Якщо йому дозволять уникнути відповідальності, це стане небезпечним сигналом для всіх потенційних агресорів.

"Якщо йому все це зійде з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал. Перестаньте чекати миру. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу", — заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, в ПС ЗСУ назвали детально кількість та тип цілей, які Росія запустила по столиці в ніч проти 4 липня.

Внаслідок атаки кілька районів Києва постраждали — є влучання від уламків та прямих цілей по житлових будинках.