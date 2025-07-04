Сибига призвал предоставить Украине все необходимое для защиты

Сибига отреагировал на обстрел Киева и вспомнил о Трампе
Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал ночную атаку на Киев одной из самых страшных за время полномасштабного вторжения. В своем обращении он отметил, что столица Украины подверглась удару сотнями дронов и ракет, и это произошло сразу после разговора между Путиным и президентом Дональдом Трампом.
Об этом Андрей Сибига высказался в соцсети X.
Реакция Андрея Сибиги на атаки РФ на Киев 4 июля
Сибига обвинил Москву в умышленном эскалационном шаге и демонстративном пренебрежении к призывам к миру.
Он призвал немедленно ввести против России самые жесткие санкции.
"Хватит ждать! Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны. Москву необходимо немедленно ввести жесткие санкции. Украину необходимо обеспечить всеми необходимыми средствами для самозащиты. Неправильные решения могут лишь побудить агрессора к эскалации террора", — написал Сибига.
Министр подчеркнул, что действия Путина внимательно отслеживаются другими авторитарными режимами в мире. Если ему позволят избежать ответственности, это станет опасным сигналом для всех потенциальных агрессоров.
"Если ему все это сойдет с рук, все получат очень четкий сигнал. Перестаньте ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мир через силу", — заявил глава МИД Украины.
Напомним, в ВС ВСУ назвали подробно количество и тип целей, которые Россия запустила по столице в ночь на 4 июля.
В результате атаки несколько районов Киева пострадали — есть попадания от обломков и прямых целей по жилым домам.
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