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Главная Новости дня Сибига отреагировал на обстрел Киева и вспомнил о Трампе

Сибига отреагировал на обстрел Киева и вспомнил о Трампе

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 09:52
Сибига призвал предоставить Украине все необходимое для защиты
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал ночную атаку на Киев одной из самых страшных за время полномасштабного вторжения. В своем обращении он отметил, что столица Украины подверглась удару сотнями дронов и ракет, и это произошло сразу после разговора между Путиным и президентом Дональдом Трампом.

Об этом Андрей Сибига высказался в соцсети X.

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Сибига обвинил Москву в умышленном эскалационном шаге и демонстративном пренебрежении к призывам к миру.

Он призвал немедленно ввести против России самые жесткие санкции.

"Хватит ждать! Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны. Москву необходимо немедленно ввести жесткие санкции. Украину необходимо обеспечить всеми необходимыми средствами для самозащиты. Неправильные решения могут лишь побудить агрессора к эскалации террора", — написал Сибига.

Министр подчеркнул, что действия Путина внимательно отслеживаются другими авторитарными режимами в мире. Если ему позволят избежать ответственности, это станет опасным сигналом для всех потенциальных агрессоров.

"Если ему все это сойдет с рук, все получат очень четкий сигнал. Перестаньте ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мир через силу", — заявил глава МИД Украины.

Напомним, в ВС ВСУ назвали подробно количество и тип целей, которые Россия запустила по столице в ночь на 4 июля.

В результате атаки несколько районов Киева пострадали — есть попадания от обломков и прямых целей по жилым домам.

 

Киев Андрей Сибига обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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