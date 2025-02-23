У Німеччині виборці висловилися щодо результатів голосування

Голосування в Німеччині. Фото: Anadolu

За попередніми даними екзитполів на виборах у Німеччині у неділю, 23 лютого, переміг очільник блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц. Наразі за нього проголосували 28,5% з усіх виборців.

Кореспондент Новини.LIVE поспілкувався з декількома німцями, які брали участь у голосуванні.

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Одна з виборців розповіла, що пішла на вибори тому, що хотіла, аби в країні "щось змінилося". За її словами, для неї основним у виборі кандидата стали всі соціальні питання, зокрема, освіта.

"Якщо ми не інвестуємо в освіту, то будь-яка країна занепаде. Адже саме вона визначає, якою країна буде в майбутньому. А зміни можуть відбутися тоді, коли люди можуть висловлювати свої думки — об'єктивно чи навіть суб'єктивно", — сказала жінка.

На думку громадянки ФРН, лише через освіту можна сприяти більш здоровому сприйняттю реальності людей, тому держава має приділяти їй найбільшу увагу.

Виборчий бюлетень. Фото: Новини.LIVE

Наразі нинішня молодь у Німеччині часто залишає школу без атестата. Виборці вважають неприйнятним те, що люди не отримують диплом та наголошують, що це "початок всіх проблем", зокрема, залежність громадян від державної підтримки.

Ще один виборець поділився, що отримав неякісну освіту і такі люди, як він, усвідомлюють, що вони мають самостійно про себе подбати. Хоча, з його слів, Німеччина є соціальною державою та нікого не залишає без їжі і даху над головою.

"Я ніколи не думав, що держава повинна мене забезпечувати. Чому? Це моя відповідальність", — додав він.

За запитання журналіста, чи зміниться щось у відносинах між Німеччиною та Україною після виборів громадяни країни відповіли, що це залежить від ситуації. Так, деякі німецькі партії чітко стоять на боці України.

Німці переконані, що країні, яка зазнала нападу, потрібно допомагати і підтримати будь-яким можливим способом.

"Я не хочу вдаватися в деталі щодо методів допомоги, але загалом допомога — це важливо. Завжди", — зазначив ще один з опитаних виборців.

Нагадаємо, Шольц виступив з промовою, під час якої привітав Фрідріха Мерца з вірогідною перемогою. Також він висловив стурбування високим рейтингом Аліс Вайдель, яка підтримує Росію.

У матеріалі Новини.LIVE ми писали про лідера на голосуванні в Німеччині Мерца. Він відомий своєю підтримкою України у захисті проти збройного нападу РФ.