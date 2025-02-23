В Германии избиратели высказались относительно результатов голосования

Голосование в Германии. Фото: Anadolu

По предварительным данным экзитполов на выборах в Германии в воскресенье, 23 февраля, победил глава блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Сейчас за него проголосовали 28,5% из всех избирателей.

Корреспондент Новини.LIVE пообщался с несколькими немцами, которые принимали участие в голосовании.

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Одна из избирателей рассказала, что пошла на выборы потому, что хотела, чтобы в стране "что-то изменилось". По ее словам, для нее основным в выборе кандидата стали все социальные вопросы, в частности, образование.

"Если мы не инвестируем в образование, то любая страна придет в упадок. Ведь именно оно определяет, какой страна будет в будущем. А изменения могут произойти тогда, когда люди могут выражать свои мысли — объективно или даже субъективно", — сказала женщина.

По мнению гражданки ФРГ, только через образование можно способствовать более здоровому восприятию реальности людей, поэтому государство должно уделять ему наибольшее внимание.

Избирательный бюллетень. Фото: Новини.LIVE

Сейчас нынешняя молодежь в Германии часто покидает школу без аттестата. Избиратели считают неприемлемым то, что люди не получают диплом и отмечают, что это "начало всех проблем", в частности, зависимость граждан от государственной поддержки.

Еще один избиратель поделился, что получил некачественное образование и такие люди, как он, осознают, что они должны самостоятельно о себе позаботиться. Хотя, по его словам, Германия является социальным государством и никого не оставляет без еды и крыши над головой.

"Я никогда не думал, что государство должно меня обеспечивать. Почему? Это моя ответственность", — добавил он.

На вопрос журналиста, изменится ли что-то в отношениях между Германией и Украиной после выборов граждане страны ответили, что это зависит от ситуации. Так, некоторые немецкие партии четко стоят на стороне Украины.

Немцы убеждены, что стране, которая подверглась нападению, нужно помогать и поддержать любым возможным способом.

"Я не хочу вдаваться в детали относительно методов помощи, но в целом помощь — это важно. Всегда", — отметил еще один из опрошенных избирателей.

Напомним, Шольц выступил с речью, во время которой поздравил Фридриха Мерца с вероятной победой. Также он выразил обеспокоенность высоким рейтингом Алис Вайдель, которая поддерживает Россию.

В материале Новини.LIVE мы писали о лидере на голосовании в Германии Мерце. Он известен своей поддержкой Украины в защите против вооруженного нападения РФ.