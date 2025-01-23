Україна в НАТО — Рютте висловився про вимоги Путіна

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін не має права голосу чи вето вирішувати, хто має бути членом НАТО в майбутньому. Це можливо лише тоді, якщо РФ захоче доєднатися до Альянсу.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час Українського сніданку в межах Економічного форуму в Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Путін не має права вето чи голосу щодо того, хто приєднається до НАТО в майбутньому, якщо лише не захоче доєднатися до Альянсу сам", — наголосив Рютте.

Він додав, що зараз у розмовах політиків ризик полягає в тому, що "ми починаємо переговори з Путіним, не сідаючи з ним за стіл".

"Путін, сидячи у своєму кріслі в Москві, просто ставить "галочки" — "так чи ні" щодо НАТО, утримуючи територію, яку він захопив у минулому", — висловився генсек.

Зараз, на думку Рютте, варто зосередитися на тому, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію для майбутніх переговорів, а після них — гарантувати сталий мир.



Як відомо, головним організатором Українського сніданку в Давосі є Фонд Віктора Пінчука.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте сказав, що буде з НАТО, якщо Україна програє війну і закликав партнерів допомагати Києву.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда теж виступив із заявою та наголосив, що війна в Україні — "не локальний конфлікт".