Украина в НАТО — Рютте высказался о требованиях Путина

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин не имеет права голоса или вето решать, кто должен быть членом НАТО в будущем. Это возможно только тогда, если РФ захочет присоединиться к Альянсу.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время Украинского завтрака в рамках Экономического форума в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Путин не имеет права вето или голоса относительно того, кто присоединится к НАТО в будущем, если только не захочет присоединиться к Альянсу сам", — подчеркнул Рютте.

Он добавил, что сейчас в разговорах политиков риск заключается в том, что "мы начинаем переговоры с Путиным, не садясь с ним за стол".

"Путин, сидя в своем кресле в Москве, просто ставит "галочки" — "да" или "нет" в отношении НАТО, удерживая территорию, которую он захватил в прошлом", — высказался генсек.

Сейчас, по мнению Рютте, стоит сосредоточиться на том, чтобы поставить Украину в сильнейшую позицию для будущих переговоров, а после них — гарантировать устойчивый мир.



Как известно, главным организатором Украинского завтрака в Давосе является Фонд Виктора Пинчука.

Напомним, ранее Марк Рютте сказал, что будет с НАТО, если Украина проиграет войну и призвал партнеров помогать Киеву.

В то же время президент Польши Анджей Дуда тоже выступил с заявлением и подчеркнул, что война в Украине — "не локальный конфликт"