У Литві знайшли тіло четвертого військового США, який зник під час навчань

Пошук військових США. Фото: etaplius.lt

У вівторок, 1 квітня, у Литві знайшли мертвим четвертого солдата США. Він зник під час навчань тиждень тому.

Про це повідомило Командування армії США у Європі та Африці.

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Він служив у складі 1 бронетанкової бригади 3 піхотної дивізії США. Особа загиблого поки що не розголошується до офіційного оповіщення його сім'ї.

"Я не можу висловити словами ту підтримку, яку нам надали наші литовські союзники. Ми спиралися на них, і вони поряд з нашими польськими та естонськими союзниками — і нашими власними моряками, льотчиками та експертами з Інженерного корпусу дозволили нам знайти й повернути додому наших солдатів", — прокоментував командувач армії США в Європі та Африці генерал Крістофер Донахью.

Тіло солдата знайшли після пошуків сотнями рятувальників з армії США, Військово-морських сил Штатів, а також представників Збройних сил Польщі, Литви та Естонії та інших литовських цивільних агентств.

Наразі армія США розслідує причину аварії. Оновлення надаватимуть у міру надходження нової інформації, зазначило Командування армії США у Європі та Африці.

"Ми продовжуємо підтримувати сім'ї та близьких військових у цей неймовірно важкий час. Тепер настав час повернути їх додому", — сказав командувач 3 піхотної дивізії генерал-майор Крістофер Норрі.

Нагадаємо, що нещодавно у Литві витягли з болота бронеавтомобіль Hercules, в якому перебували четверо солдатів США.

Згодом стало відомо, що у Литві загинули військовослужбовці США, які перебували в потонулій бронемашині. Однак на той момент не було відомо, чи знайшли там їх тіла.