В Литве нашли тело четвертого военного США, который пропал во время учений

Поиск военных в США. Фото: etaplius.lt

Во вторник, 1 апреля, в Литве нашли мертвым четвертого солдата США. Он исчез во время учений неделю назад.

Об этом сообщило Командование армии США в Европе и Африке.

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Он служил в составе 1 бронетанковой бригады 3 пехотной дивизии США. Личность погибшего пока не разглашается до официального оповещения его семьи.

"Я не могу выразить словами ту поддержку, которую нам оказали наши литовские союзники. Мы опирались на них, и они наряду с нашими польскими и эстонскими союзниками — и нашими собственными моряками, летчиками и экспертами из Инженерного корпуса позволили нам найти и вернуть домой наших солдат", — прокомментировал командующий армии США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью.

Тело солдата нашли после поисков сотнями спасателей из армии США, Военно-морских сил Штатов, а также представителей Вооруженных сил Польши, Литвы и Эстонии и других литовских гражданских агентств.

Сейчас армия США расследует причину аварии. Обновления будут предоставлять по мере поступления новой информации, отметило Командование армии США в Европе и Африке.

"Мы продолжаем поддерживать семьи и близких военных в это невероятно трудное время. Теперь пришло время вернуть их домой", — сказал командующий 3 пехотной дивизии генерал-майор Кристофер Норри.

Напомним, что недавно в Литве вытащили из болота бронеавтомобиль Hercules, в котором находились четверо солдат США.

Впоследствии стало известно, что в Литве погибли военнослужащие США, которые находились в утонувшей бронемашине. Однако на тот момент не было известно, нашли ли там их тела.