Сестра переговорника Кремля Дмитрієва відвідувала Україну за американським паспортом

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. Фото: росЗМІ

Американська журналістка Кеті Лівінгстон заявила, що Наталія Дмитрієва, яка є сестрою головного переговорника від Росії Кирила Дмитрієва, відвідала Україну в лютому 2025 року. Для цього вона скористалась американським паспортом. Інформацію підтвердили її власні джерела.

Про це Кеті Лівінгстон заявила в соцмережі X.

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За даними прикордонних записів, з якими ознайомилась Кеті Лівінгстон, Наталія Дмитрієва перетнула український кордон 8 лютого та залишила країну 12 лютого. Це, по суті, сталося за кілька днів до початку запланованих перемовин між США та Росією в Саудівській Аравії щодо можливого врегулювання війни в Україні.

Повідомлення американської журналістки. Фото: скриншот

Одне з джерел вказало, що ще на початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, Наталія разом із матір'ю Тамарою Шевченко виїхала до США. Попри наявність у них українських паспортів, наразі обидві, за попередніми даними, подорожують за американськими документами. При цьому залишається незрозумілим, як саме вони отримали американське громадянство і чи постійно мешкають у США.

Мета візиту Наталії Дмитрієвої до України наразі невідома. Також зазначається, що сім'я Дмитрієвих може володіти значно більшими активами в Україні та Європі, ніж повідомлялося раніше.

Що відомо про Кирила Дмитрієва

Кирило Дмитрієв, який є давнім союзником Володимира Путіна, понад десятиліття прожив у США, здобувши освіту в Стенфорді та Гарварді. Пізніше він увійшов до найближчого оточення російського президента. Дмитрієв очолює Російський фонд прямих інвестицій і бере активну участь у закритих переговорах між Вашингтоном, Києвом і Москвою.

"Хоча зв'язки Кирила в США добре відомі, очевидний статус його сестри і матері як американських громадян є чимось новим. Нещодавні візити Наталії до України також стали несподіванкою", — коментує журналістка.

Нагадаємо, що Кирило Дмитрієв на початку квітня провів переговори з делегацією від США.

Він згодом назвав вимоги Росії до України, зокрема, в контексті безпекових гарантій.

Сьогодні, 29 квітня, стало відомо, що речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков відкинув офіційно пропозицію України про 30-денне перемир'я і звинуватив владу у саботажі.