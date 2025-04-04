Представник Путіна Кирило Дмитрієв зробив заяву щодо гарантій безпеки для України

Представника Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв. Фото: Reuters

Представник президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв зробив несподівану заяву щодо гарантій безпеки для України. Він сказав, що "деякі гарантії безпеки" можуть бути прийнятними.

Про це Дмитрієв сказав і інтерв’ю Fox News.

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Під час спілкування з журналістами представник Кремля згадав про гарантії безпеки для України. Дмитрієв сказав, що Росія може розглянути питання гарантій безпеки. Однак він наголосив, що РФ проти вступу України до НАТО.

Під час інтерв’ю він стверджував, що Україна нібито атакувала енергооб’єкти РФ. Водночас він сказав, що переговори в Білому домі мали "позитивний результат", і визнав, що Росія все ж може бути відкрита до гарантій безпеки для України.

"Деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі можуть бути прийнятними", — сказав посланець Путіна. Попри це він відкинув вступ України до Північноатлантичного блоку і сказав, що це "взагалі неможливо".

"Вступ України до НАТО, як сказав наш президент (Володимир Путін, — ред.), абсолютно неможливий. І це, я думаю, було широко визнано, зокрема адміністрацією Трампа. Але ви знаєте, деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі можуть бути прийнятними", — додав Дмитрієв.

Варто зауважити, що риторика представника Путіна дещо відрізняється від заяв Кремля. Адже раніше російська влада говорила про те, що категорично проти будь-яких гарантій безпеки для України.

Зазначимо, що раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що перша позиція у гарантіях безпеки для України — це членство в НАТО.

Водночас нардеп Олександр Федієнко зазначив, що без конкретних гарантій безпеки припинення вогню зараз означатиме ще потужніший удар пізніше.