Представитель Путина Кирилл Дмитриев сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Представителя Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев. Фото: Reuters

Представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев сделал неожиданное заявление относительно гарантий безопасности для Украины. Он сказал, что "некоторые гарантии безопасности" могут быть приемлемыми.

Об этом Дмитриев сказал и интервью Fox News.

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Во время общения с журналистами представитель Кремля упомянул о гарантиях безопасности для Украины. Дмитриев сказал, что Россия может рассмотреть вопрос гарантий безопасности. Однако он отметил, что РФ против вступления Украины в НАТО.

Во время интервью он утверждал, что Украина якобы атаковала энергообъекты РФ. В то же время он сказал, что переговоры в Белом доме имели "положительный результат", и признал, что Россия все же может быть открыта к гарантиям безопасности для Украины.

"Некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми", — сказал посланник Путина. Несмотря на это он отверг вступление Украины в Североатлантический блок и сказал, что это "вообще невозможно".

"Вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент (Владимир Путин, — ред.), абсолютно невозможно. И это, я думаю, было широко признано, в частности администрацией Трампа. Но вы знаете, некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми", — добавил Дмитриев.

Стоит заметить, что риторика представителя Путина несколько отличается от заявлений Кремля. Ведь ранее российские власти говорили о том, что категорически против любых гарантий безопасности для Украины.

Отметим, что ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что первая позиция в гарантиях безопасности для Украины — это членство в НАТО.

В то же время нардеп Александр Федиенко отметил, что без конкретных гарантий безопасности прекращение огня сейчас будет означать еще более мощный удар позже.