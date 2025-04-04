Представитель Путина Кирилл Дмитриев сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Представитель Путина озвучил позицию РФ по гарантиям безопасности
Представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев сделал неожиданное заявление относительно гарантий безопасности для Украины. Он сказал, что "некоторые гарантии безопасности" могут быть приемлемыми.
Об этом Дмитриев сказал и интервью Fox News.
Представитель Путина о позиции Кремля относительно гарантий безопасности
Во время общения с журналистами представитель Кремля упомянул о гарантиях безопасности для Украины. Дмитриев сказал, что Россия может рассмотреть вопрос гарантий безопасности. Однако он отметил, что РФ против вступления Украины в НАТО.
Во время интервью он утверждал, что Украина якобы атаковала энергообъекты РФ. В то же время он сказал, что переговоры в Белом доме имели "положительный результат", и признал, что Россия все же может быть открыта к гарантиям безопасности для Украины.
"Некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми", — сказал посланник Путина. Несмотря на это он отверг вступление Украины в Североатлантический блок и сказал, что это "вообще невозможно".
"Вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент (Владимир Путин, — ред.), абсолютно невозможно. И это, я думаю, было широко признано, в частности администрацией Трампа. Но вы знаете, некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми", — добавил Дмитриев.
Стоит заметить, что риторика представителя Путина несколько отличается от заявлений Кремля. Ведь ранее российские власти говорили о том, что категорически против любых гарантий безопасности для Украины.
Отметим, что ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что первая позиция в гарантиях безопасности для Украины — это членство в НАТО.
В то же время нардеп Александр Федиенко отметил, что без конкретных гарантий безопасности прекращение огня сейчас будет означать еще более мощный удар позже.
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