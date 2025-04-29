Сестра переговорщика Кремля Дмитриева посещала Украину по американскому паспорту

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Фото: росСМИ

Американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что Наталья Дмитриева, которая является сестрой главного переговорщика от России Кирилла Дмитриева, посетила Украину в феврале 2025 года. Для этого она воспользовалась американским паспортом. Информацию подтвердили ее собственные источники.

Об этом Кэти Ливингстон заявила в соцсети X.

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По данным пограничных записей, с которыми ознакомилась Кэти Ливингстон, Наталья Дмитриева пересекла украинскую границу 8 февраля и покинула страну 12 февраля. Это по сути произошло за несколько дней до начала запланированных переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии относительно возможного урегулирования войны в Украине.

Сообщение американской журналистки. Фото: скриншот

Один из источников указал, что еще в начале полномасштабного вторжения, в 2022 году, Наталья вместе с матерью Тамарой Шевченко выехала в США. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, сейчас обе, по предварительным данным, путешествуют по американским документам. При этом остается непонятным, как именно они получили американское гражданство и постоянно ли живут в США.

Цель визита Натальи Дмитриевой в Украину пока неизвестна. Также отмечается, что семья Дмитриевых может обладать значительно большими активами в Украине и Европе, чем сообщалось ранее.

Что известно о Кирилле Дмитриеве

Кирилл Дмитриев, который является давним союзником Владимира Путина, более десятилетия прожил в США, получив образование в Стэнфорде и Гарварде. Позже он вошел в ближайшее окружение российского президента. Дмитриев возглавляет Российский фонд прямых инвестиций и активно участвует в закрытых переговорах между Вашингтоном, Киевом и Москвой.

"Хотя связи Кирилла в США хорошо известны, очевидный статус его сестры и матери как американских граждан является чем-то новым. Недавние визиты Натальи в Украину также стали неожиданностью", — комментирует журналистка.

Напомним, что Кирилл Дмитриев в начале апреля провел переговоры с делегацией от США.

Он впоследствии назвал требования России к Украине, в частности, в контексте гарантий безопасности.

Сегодня, 29 апреля, стало известно, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг официально предложение Украины о 30-дневном перемирии и обвинил власти в саботаже.