Заморожені активи РФ — сенатори США тиснуть на Трампа

Сенатор США Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Група американських сенаторів-республіканців і демократів наполягає на тому, щоб адміністрація президента Дональда Трампа передала понад 300 мільярдів доларів конфіскованих російських активів на допомогу Україні. Також політики прагнуть аби США спонукали союзників до цього.

Про це пише Reuters у вівторок, 25 березня.

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Сенатори надіслали лист держсекретарю Марко Рубіо. У ньому йдеться про те, що США варто переглянути використання заморожених російських активів.

"Як адміністрація дивиться на використання всіх наявних у її розпорядженні фінансових інструментів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну? Зокрема, чи вважає адміністрація, що активи, якими володіють США та ЄС, слід використовувати як важіль у переговорах з Росією, щоб покласти край війні? Якщо так, то як?", — йдеться у листі.

Документи підписали республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн. Як зазначає Reuters, такий лист є прикладом публічного тиску високопосадовців на адміністрацію Трампа. Також зазначається, що проукраїнські республіканці в Конгресі здебільшого мовчали відтоді, як Трамп скерував політику США більше в бік Росії.

Лист був відправлений на тлі переговорів США та Росії в Саудівській Аравії. Розмова була спрямована на підписання угоди про припинення вогню на морі в Чорному морі перед більш широкою угодою про припинення вогню. Використати конфісковані російські активи для відновлення України члени Конгресу США закликають роками. Вони вважають, що це дасть змогу тиснути на Москву й не витрачати більше грошей американських платників податків на війну в Україні.

У своєму листі сенатори уточнили, чи має намір адміністрація розробити стратегію заохочення ЄС, G7 та інших союзників використовувати суверенні російські активи. Крім того, сенатори поцікавились, чи підтримає адміністрація Трампа використання російських суверенних активів під контролем США для закупівлі оборонного обладнання Україні.

Нагадаємо, у понеділок, 24 березня, провели переговори між США та Росією, які тривали 12 годин. Розмова стосувалась завершення війни в Україні та відбувалась в закритому форматі.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати та Росія можуть вже сьогодні, 25 березня, оприлюднити спільну заяву за підсумками переговорів. Ймовірно, це буде стосуватись домовленостей про встановлення режиму тиші.