Замороженные активы РФ — сенаторы США давят на Трампа

Сенатор США Линдси Грэм. Фото: Reuters

Группа американских сенаторов-республиканцев и демократов настаивает на том, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала более 300 миллиардов долларов конфискованных российских активов на помощь Украине. Также политики хотят, чтобы США побудили союзников к этому.

Об этом пишет Reuters во вторник, 25 марта.

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Сенаторы направили письмо госсекретарю Марко Рубио. В нем говорится о том, что США стоит пересмотреть использование замороженных российских активов.

"Как администрация смотрит на использование всех имеющихся в ее распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию, чтобы она прекратила войну? В частности, считает ли администрация, что активы, которыми владеют США и ЕС, следует использовать как рычаг в переговорах с Россией, чтобы положить конец войне? Если да, то как?" — говорится в письме.

Документы подписали республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн. Как отмечает Reuters, такое письмо является примером публичного давления чиновников на администрацию Трампа. Также отмечается, что проукраинские республиканцы в Конгрессе в основном молчали с тех пор, как Трамп направил политику США больше в сторону России.

Письмо было отправлено на фоне переговоров США и России в Саудовской Аравии. Разговор был направлен на подписание соглашения о прекращении огня в Черном море перед более широким соглашением о прекращении огня. Использовать конфискованные российские активы для восстановления Украины члены Конгресса США призывают годами. Они считают, что это позволит давить на Москву и не тратить больше денег американских налогоплательщиков на войну в Украине.

В своем письме сенаторы уточнили, намерена ли администрация разработать стратегию поощрения ЕС, G7 и других союзников использовать суверенные российские активы. Кроме того, сенаторы поинтересовались, поддержит ли администрация Трампа использование российских суверенных активов под контролем США для закупки оборонного оборудования Украине.

Напомним, в понедельник, 24 марта, провели переговоры между США и Россией, которые продолжались 12 часов. Разговор касался завершения войны в Украине и проходил в закрытом формате.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты и Россия могут уже сегодня, 25 марта, обнародовать совместное заявление по итогам переговоров. Вероятно, это будет касаться договоренностей об установлении режима тишины.