Сенатор США: Трамп заблокував 400 мільйонів для України до 2029 року

Президент США Дональд Трамп. Фото: Whitehouse.gov

Олександр Шорохов Редактор

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення заблокувати видачу Україні вже офіційно затвердженого пакета військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Ці фінансові кошти тепер залишатимуться замороженими аж до проведення наступних президентських виборів в Америці. Це рішення може сильно вдарити по можливостях української ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву сенатора-демократа Діка Дурбіна під час слухань у комітеті Сенату.

Блокування фінансування України

Палата представників США ще у вересні 2025 року повністю схвалила виділення цих грошей, і сам Трамп навіть вже підписав цей закон. Однак поставки озброєння так і не почалися.

Голова Білого дому фактично дав зрозуміти, що фінансування за більшістю оборонних напрямків буде закрите, поки новий лідер країни не заступить на посаду, тобто орієнтовно до 2029 року.

Американські посадовці у Сенаті відверто занепокоєні цим, оскільки зараз настав історичний момент для перелому у війні, а Вашингтон замість реальної допомоги українцям з ППО витрачає величезні ресурси на конфлікт з Іраном.

"Ми живемо в такий історичний момент, коли ми можемо виграти війну в Україні... Але замість того, щоб знайти гроші, які їм потрібні зараз на ППО, ми вкладаємо ще більше грошей у війну з Іраном, в яку ми ніколи не повинні були вступати", — заявив Дік Дурбін.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна отримає частину з 1 млрд доларів допомоги від США. Американський уряд виділив три країни, де люди потребують допомоги найбільше: крім України, це ще М'янма та Ефіопія. Сюди спрямують значні ресурси.

Також Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом та його командою. Він подякував американській стороні за зміцнення української ППО.