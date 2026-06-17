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Головна Новини дня Допомога від США: Україна отримає частину з 1 млрд доларів

Допомога від США: Україна отримає частину з 1 млрд доларів

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 11:32
Допомога від США: Україна отримає частину з 1 млрд доларів
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Україна потрапила до трійки країн із найвищими гуманітарними потребами, куди Сполучені Штати направляють масштабну фінансову допомогу. Загалом Держдеп США виділив понад мільярд доларів для структур ООН, щоб забезпечити людей у 40 державах їжею, водою та ліками. 

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Держдепу США. 

США виділили фінансову допомогу Україні

Американський Державний департамент передасть 1 млрд доларів двом ключовим структурам ООН. Світова продовольча програма (ВПП) отримає левову частку у розмірі понад 800 мільйонів доларів. Водночас Дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ перерахують понад 218 мільйонів. Для відомства це вже другий і третій за рахунком глобальні транші.

Ці кошти планують витратити на підтримку жителів у понад 40 державах. Їх планують витратити на забезпечення продовольством, охорону здоров'я, захист дітей, налагодження санітарії, водопостачання та розв'язання логістичних проблем.

Американці окремо виділили три країни, де люди потребують допомоги найбільше: це Україна, Ефіопія та М'янма, куди й спрямують значні ресурси.

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У заяві додали, що цього разу гроші розподіляють за абсолютно новими правилами. У грудні 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа змінила підхід до фінансування, підписавши з Управлінням ООН з координації гуманітарних питань меморандум під назвою "Гуманітарний перезапуск". У Держдепі пояснюють, що раніше система була надто складною. Тепер усі гуманітарні проєкти на місцях контролює один місцевий координатор. Це дозволило позбутися зайвої бюрократії та набагато ефективніше доставляти допомогу тим, хто від неї залежить.

Новини.LIVE повідомляли, що на саміті G7 у Франції ухвалили рішення суттєво посилити спроможності України на тлі її останніх успіхів на передовій. У підсумковій декларації країни "Великої сімки" пообіцяли екстрено збільшити передачу засобів протиповітряної оборони та далекобійних ракетних комплексів

На початку місяця, 8 червня, до Києва надійшли кошти сьомого траншу за програмою Євросоюзу Ukraine Facility в обсязі 2,8 млрд євро. Отриманий європейський ресурс дозволяє уряду повністю закривати критично важливі витрати бюджету

США Україна гуманітарна допомога
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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